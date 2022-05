Dybala e l'Inter, l'agente: 'Nessun accordo con squadre italiane o estere, concentrato sulla Juve' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nessun accordo con l'Inter. Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha commentato le voci sul suo assistito tramite una nota ufficiale fatta... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022)con l'. Jorge Antun,di Paulo, ha commentato le voci sul suo assistito tramite una nota ufficiale fatta...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - AlfredoPedulla : #Dybala non aspetta l’#Inter o un altro club. Ma PER IL MOMENTO solo l’#Inter: è diverso, oggi ha una preferenza e… - manuhellt : RT @TMit_news: Agente di Dybala sui rumor: 'Nessun accordo raggiunto in Italia e all'estero' - raffaelecaru : RT @FcInterNewsit: FcIN - Dybala-Inter, contatto decisivo solo dopo la finale di Coppa Italia: il motivo. Le cifre in ballo -