Dybala al River Plate | Francescoli risponde a Oriana | «Dipende da lui»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 maggio 2022) . Le parole del dirigente del club argentino Enzo, dirigente del, ha commentato a Radio del Plata le parole diSabatini. Le sue dichiarazioni sul numero 10 della Juventus, Paulo– «Ho letto la cosa dai giornali come tutti, ma non ne so niente. Il rientro dei giocatori in Argentinasempre dalla voglia di ognuno. Il club non può fare molto. Gente come Enzo Perez o Quintero hanno fatto grandi sforzi pur di tornare». L'articolo proviene da Calcio News 24.