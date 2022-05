Drew McIntyre: “Affrontare Roman Reigns a Clash at the Castle sarebbe perfetto” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Domenica notte andrà di scena WrestleMania Backlash e uno degli incontri più attesi è sicuramente il 3 vs 3 fra la Bloodline al completo, che se la dovrà vedere col team composto dagli RK-Bro e Drew McIntyre. Proprio quest’ultimo si è unito agli attuali campioni di coppia di Raw nelle ultime puntate degli show settimanali e sembra proprio che il mirino di McIntyre sia puntato sull’attuale Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns. Lo scenario perfetto Lo scontro titolato fra i due sembra ormai inevitabile e resta quindi solo da aspettare quando avverrà e se sarà una rivalità che verrà portata avanti a lungo. In una recente intervista lo Scottish Warrior ha parlato del suo scenario ideale per Affrontare Roman Reigns ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 4 maggio 2022) Domenica notte andrà di scena WrestleMania Backlash e uno degli incontri più attesi è sicuramente il 3 vs 3 fra la Bloodline al completo, che se la dovrà vedere col team composto dagli RK-Bro e. Proprio quest’ultimo si è unito agli attuali campioni di coppia di Raw nelle ultime puntate degli show settimanali e sembra proprio che il mirino disia puntato sull’attuale Undisputed WWE Universal Champion. Lo scenarioLo scontro titolato fra i due sembra ormai inevitabile e resta quindi solo da aspettare quando avverrà e se sarà una rivalità che verrà portata avanti a lungo. In una recente intervista lo Scottish Warrior ha parlato del suo scenario ideale per...

