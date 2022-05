Dramma cantante italiano | “Prima la malattia | poi un lutto traumatico”

Advertising

infoitcultura : Famosissimo cantante italiano: figlio nato morto | Il dramma rivelato - mariameilak : RT @FQMagazineit: Amici, Emma Muscat racconta il suo dramma: “Avevo il cuore a pezzi, poi è arrivato lui, anima pura”. La cantante sarà all… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Amici, Emma Muscat racconta il suo dramma: “Avevo il cuore a pezzi, poi è arrivato lui, anima pura”. La cantante sarà all… - FQMagazineit : Amici, Emma Muscat racconta il suo dramma: “Avevo il cuore a pezzi, poi è arrivato lui, anima pura”. La cantante sa… - giuliasenzanome : Ma il dramma deddy-rosa lo hanno già fatto con luigi-carola, visto che l’obiettivo in entrambi i casi era valorizza… -

Solo chi ci è passato lo capisce', avrebbe detto ilcome riporta Leggo .In occasione della pubblicazione dell'autobiografia 'Una storia', ilha annunciato sui social l'uscita del suo nuovo singolo . Leggi anche > Ligabue e ildel figlio nato morto: 'Si ...Anna aveva ritrovato il sorriso nella relazione con il cantante Livio Cori, con cui stava costruendo una bella relazione stabile, sembrava davvero che fossero tutte rose e fiori tra i due, in tanti ...Nella vita di Ligabue c'è anche il dramma di aver perso un figlio. Il cantante ne parla in un'intervista a Il Corriere della Sera in occasione dell'uscita della sua ultima autobiografia, "Una storia", ...