Draghi in tilt sul Superbonus. Prima lo proroga e poi lo attacca. Ma il M5S difende la misura: così il Pil è salito del 6,6% (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Superbonus 110%, misura bandiera del M5S, ancora una volta finisce nel mirino del premier. Mario Draghi si era scagliato contro la misura, sebbene analisi e studi dimostrino che abbia fatto da volano all'edilizia e abbia contribuito a trainare la ripresa, già altre volte. Come quando aveva sostenuto che coloro che lo difendevano erano quanti hanno scritto "una legge che permette di fare lavori senza controlli". Il Superbonus 110% ancora una volta nel mirino di Draghi Ieri un nuovo attacco che ha provocato un duro scontro, l'ennesimo, con i Cinque Stelle. Intervenuto a Strasburgo alla plenaria del Parlamento europeo il premier ha rivendicato che il suo Governo è "nato come Governo ecologico, fa del clima e della transizione i suoi pilastri più importanti".

