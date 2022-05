Doncic show, ma Dallas cade (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non è bastato il talento assoluto dello sloveno Luka Doncic, capace di segnare 45 punti, prendere 12 rimbalzi e sfornare 8 assist, perché i Dallas Mavericks riuscissero a violare Phoenix: i Suns hanno ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non è bastato il talento assoluto dello sloveno Luka, capace di segnare 45 punti, prendere 12 rimbalzi e sfornare 8 assist, perché iMavericks riuscissero a violare Phoenix: i Suns hanno ...

