Doctor Strange nel Multiverso della Follia | esordio da $300 milioni

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 4 maggio 2022)nel: è previsto unnelle sale cinematografiche da 300di dollarinel Multviersoarriva oggi nelle sale cinematografiche italiane, con due giorni d’anticipo sulla distribuzione nord-americana. Nel frattempo, proprio in queste ore, gli analisti a quanto pare hanno rivisto le loro previsioni al box office per il nuovo titolo MCU. Come ci ha riportato Deadline, infatti, il film, che vede alla regia il talentuoso Sam Raimi, adesso punta ad untra i $160 e i $180di dollari a livello nazionale. La distribuzione del film, lo ricordiamo, è la più ampia di sempre dopo l’epoca ...