Doctor Strange nel Multiverso della Follia | abbiamo visto per voi il film di Sam Raimi

(Di mercoledì 4 maggio 2022)nelè l’ultimoMarvel Cinematic Universe che si colloca nella Fase 4. Secondo la protagonista Elizabeth Olsen, andrebbe considerato come un proseguimento di WandaVision, la serie tv Disney+ mandata in onda lo scorso gennaio. Nella serie, Wanda Maximoff con i suoi poteri crea una realtà fittizia dove Visione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MarvelNewsIT : Le porte fra gli universi si sono finalmente aperte... #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta ORA al… - heiim4ri : appena tornata a casa da doctor strange - GianlucaOdinson : Doctor Strange nel Multiverso della Follia – La spiegazione delle scene dopo i titoli di coda - devitalizin : ora non entro più su twitter fino a sabato così evito di frullare i crani alle persone che stanno spoilerando così… - 2806THEDREAM : RT @MarvelFansIT: DOCTOR STRANGE HA VISTO QUATTORDICI MILIONI SEICENTOCINQUE POSSIBILI FUTURI E NON HA SPOILERATO NULLA PERCHE TU DOVRESTI… -

Pubblicità - ATTENZIONE - L'articolo contiene spoiler sunel Multiverso della Follia - Pubblicità - Come ogni film Marvel Studios che si rispetti, anchenel Multiverso della Follia ha delle scene post credits che gettano un ...Sicuri di aver visto le serie TV e i film necessari per godervi appieno la visione di2 nel Multiverso della ...Il ritorno di Sam Raimi al cinecomic è un fanta-horror esplosivo e macabro in cui il Multiverso è davvero il cuore pulsante di tutta l’operazione: in un continuo gioco di rifrazioni e universi ...Spettacoli e Cultura - Ecco la durata complessiva del film Marvel, Doctor Strange nel Multiverso della .... Stephen Strange, dopo gli eventi di Avengers: Endgame , continua le sue ricerche sul Time ...