Dl aiuti, Letta “Bene intervento choc per prevenire recessione” (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'è stato un intervento importante sugli enti locali da parte del governo. La prossima tappa riguarderà l'impegno per dare aiuto ai capoluoghi per venire incontro ai problemi principali che ci sono. Il governo ha fatto la scelta giusta con un intervento shock per prevenire la recessione”. lo dice il segretario del Partito Democratico Enrico Letta in conferenza stampa al Nazareno a Roma. “Ha fatto Bene il governo a intervenire preventivamente senza aspettare che incendio divampasse. Giusta la tassazione degli extra profitti questo è il più grosso intervento di redistribuzione fiscale che va esattamente in direzione sociale da noi auspicata”, conclude Letta.-Photo credit: agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'è stato unimportante sugli enti locali da parte del governo. La prossima tappa riguarderà l'impegno per dare aiuto ai capoluoghi per venire incontro ai problemi principali che ci sono. Il governo ha fatto la scelta giusta con unshock perla”. lo dice il segretario del Partito Democratico Enricoin conferenza stampa al Nazareno a Roma. “Ha fattoil governo a intervenire preventivamente senza aspettare che incendio divampasse. Giusta la tassazione degli extra profitti questo è il più grossodi redistribuzione fiscale che va esattamente in direzione sociale da noi auspicata”, conclude.-Photo credit: agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “C’è stato un intervento importante sugli enti locali da parte del governo. La prossima tappa ri… - ItaliaNotizie24 : Dl aiuti, Letta “Bene intervento choc per prevenire recessione” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Dl aiuti, Letta “Bene intervento choc per prevenire recessione” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Dl aiuti, Letta “Bene intervento choc per prevenire recessione” - - sole24ore : Dl Aiuti, Letta: 'Giusta direzione. Provvedimento basato su redistribuzione ricchezza' - Il Sole 24 ORE… -