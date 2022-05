Djokovic-Murray in tv domani: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Novak Djokovic sfiderà Andy Murray nel contesto degli ottavi di finale del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. Super-sfida tra due dei migliori interpreti del tennis degli ultimi quindici anni, eccezionali atleti e collezionatori seriali di successi; il britannico, in calando nel corso degli ultimi anni a causa di problemi fisici, non ha mai gettato la spugna ed è tornato a ottimi livelli nel circuito maggiore. Non ha mai arrestato la sua voglia di vincere e la sua continuità nell’inanellare successi, invece, Djokovic; fermatosi a livello Atp e in particolare Slam soltanto per fattori esterni al campo. Il britannico è riuscito a eliminare in serie un rientrante Dominic Thiem e uno scostante Denis Shapovalov, garantendosi l’accesso agli ottavi e la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Novaksfiderà Andynel contesto degli ottavi di finale del tabellone principale deldi. Super-sfida tra due dei migliori interpreti del tennis degli ultimi quindici anni, eccezionali atleti e collezionatori seriali di successi; il britannico, in calando nel corso degli ultimi anni a causa di problemi fisici, non ha mai gettato la spugna ed è tornato a ottimi livelli nel circuito maggiore. Non ha mai arrestato la sua voglia di vincere e la sua continuità nell’inanellare successi, invece,; fermatosi a livello Atp e in particolare Slam soltanto per fattori esterni al campo. Il britannico è riuscito a eliminare in serie un rientrante Dominic Thiem e uno scostante Denis Shapovalov, garantendosi l’accesso agli ottavi e la ...

Advertising

TennisWorldit : 'Zero possibilità': Andy Murray scherza in vista del match vs Novak Djokovic - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Madrid Open di tennis, Murray batte Shapovalov e vola agli ottavi contro Djokovic - zazoomblog : Tennis: Murray Djokovic è il n.1 io ho una protesi allanca - #Tennis: #Murray #Djokovic #protesi - infoitsport : Djokovic-Murray in tv domani: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 - infoitsport : Tennis: Madrid, Murray batte Shapovalov e vola agli ottavi contro Djokovic -