Divinamente Abili | domani la presentazione del progetto sperimentale di terapia occupazionale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti5 maggio alle ore 16.00 sarà presentato a Sant’Agata de’ Goti il, ideato da Marco Razzano, vice coordinatore regionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino. L’iniziativa nasce dalla volontà di realizzare un, che possa rappresentare una risorsa per il territorio e un ponte tra ritazione ed inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con distà, nel settore vitivinicolo e in quello agricolo in generale. L’ipotesi progettuale prevede un protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale Città del Vino, il Centro Medico Erre e l’azienda vitivinicola Cantine Ciervo, coinvolgendo un gruppo di giovani diversamenteimpegnati in tutte le fasi ...