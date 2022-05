Dispositivo di traffico per la Tappa del Giro d’Italia a Napoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Comune di Napoli comunica il piano di traffico per la Tappa n. 8 del Giro d’Italia 2022 che si svolgerà sabato 14 maggio 2022 a Napoli nelle zone del Lungomare Caracciolo, Fuorigrotta, Posillipo e Bacoli fino ad arrivare al Monte di Procida. Scarica il Dispositivo di traffico. Pronto il piano di traffico per la Leggi su 2anews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Comune dicomunica il piano diper lan. 8 del2022 che si svolgerà sabato 14 maggio 2022 anelle zone del Lungomare Caracciolo, Fuorigrotta, Posillipo e Bacoli fino ad arrivare al Monte di Procida. Scarica ildi. Pronto il piano diper la

