Disney Plus, novità Maggio 2022: serie TV, film e cartoni animati in uscita (Di mercoledì 4 maggio 2022) novità in arrivo nel mese di Maggio per tutti gli abbonati a Disney Plus il servizio on demand di Disney. Nei prossimi giorni – qualcosa è già disponibile fin da adesso – saranno tanti i contenuti che si andranno ad aggiungere al già ricchissimo catalogo. Vediamo dunque le principali novità. film in uscita a Maggio 2022 Partiamo dai film. La prima data utile per avere delle novità sarà quella del 13 Maggio con la pubblicazione nel catalogo di Sneakerentola. Sette giorni più tardi sarà la volta di Cip e Ciop agenti speciali (20 Maggio), dopodiché a fine mese ecco tre documentari: D. Wade: la vita inaspettata, Il viaggio cosmico di Hubble e Missione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022)in arrivo nel mese diper tutti gli abbonati ail servizio on demand di. Nei prossimi giorni – qualcosa è già disponibile fin da adesso – saranno tanti i contenuti che si andranno ad aggiungere al già ricchissimo catalogo. Vediamo dunque le principaliinPartiamo dai. La prima data utile per avere dellesarà quella del 13con la pubblicazione nel catalogo di Sneakerentola. Sette giorni più tardi sarà la volta di Cip e Ciop agenti speciali (20), dopodiché a fine mese ecco tre documentari: D. Wade: la vita inaspettata, Il viaggio cosmico di Hubble e Missione ...

