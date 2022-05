Diretta "Inaccettabile". La mossa dell'Ungheria che salva Putin. Perché ora la Russia può sfondare in Ucraina (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'assalto finale russo alla Azovstal, che potrebbe segnare la "fine" della prima fase della guerra in Ucraina. Ma la sensazione è che Mosca intenda accelerare i suoi piani di "guerra totale" contro Kiev, visto l'andamento degli attacchi e dei bombardamenti su tutto il territorio, a partire dalla zona occidentale dove, per la prima volta, nel mirino è finita anche la Transcarpazia, al confine con l'Ungheria. Dal punto di vista diplomatico, nulla di fatto dopo il colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e quello francese Macron, mentre l'Unione europea ha anticipato un inasprimento delle sanzioni. Ore 19.35 Kiev: ripristinati i contatti con i difensori Azovstal "I tentativi di prendere d'assalto l'impianto continuano per il secondo giorno. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'assalto finale russo alla Azovstal, che potrebbe segnare la "fine"a prima fasea guerra in. Ma la sensazione è che Mosca intenda accelerare i suoi piani di "guerra totale" contro Kiev, visto l'andamento degli attacchi e dei bombardamenti su tutto il territorio, a partire dalla zona occidentale dove, per la prima volta, nel mirino è finita anche la Transcarpazia, al confine con l'. Dal punto di vista diplomatico, nulla di fatto dopo il colloquio telefonico tra il presidente russoe quello francese Macron, mentre l'Unione europea ha anticipato un inasprimentoe sanzioni. Ore 19.35 Kiev: ripristinati i contatti con i difensori Azovstal "I tentativi di prendere d'assalto l'impianto continuano per il secondo giorno. ...

