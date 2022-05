Dimissioni di massa mossa finale contro Petrocelli: “Faccio ricorso a Consulta” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non convocherò più la Commissione, mi rivolgerò alla Corte costituzionale per fare ricorso, ne sto parlando con i miei legali”. La resistenza di Vito Petrocelli continua, anche se ormai la terza commissione del Senato, gli Esteri, di fatto non esiste più. Da questa mattina tutti i membri stanno infatti formalizzando le Dimissioni nelle mani della presidente Casellati, come previsto martedì sera dopo la riunione della Giunta per il regolamento del Senato. A lasciare la Commissione tutti i gruppi, compreso il M5S, che aveva in Alberto Airola il più titubante, ma che poi ha seguito la linea delle Dimissioni (“ho parlato con Giuseppe Conte, ho deciso di lasciare anch’io”). Via i due vicepresidenti, la renziana Laura Garavini che ha reso noto la lettera di rinuncia nelle scorse ore, aprendo la strada, e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non convocherò più la Commissione, mi rivolgerò alla Corte costituzionale per fare, ne sto parlando con i miei legali”. La resistenza di Vitocontinua, anche se ormai la terza commissione del Senato, gli Esteri, di fatto non esiste più. Da questa mattina tutti i membri stanno infatti formalizzando lenelle mani della presidente Casellati, come previsto martedì sera dopo la riunione della Giunta per il regolamento del Senato. A lasciare la Commissione tutti i gruppi, compreso il M5S, che aveva in Alberto Airola il più titubante, ma che poi ha seguito la linea delle(“ho parlato con Giuseppe Conte, ho deciso di lasciare anch’io”). Via i due vicepresidenti, la renziana Laura Garavini che ha reso noto la lettera di rinuncia nelle scorse ore, aprendo la strada, e ...

