Delpini | “Al Centro NeMO ho incontrato sorrisi”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, racconta l'incontro con i pazienti ricoverati al Centro Clinico NeMO sottolineando l'intesa e la vicinanza con il personale che si prende cura di loro. Il Centro Clinico NeMO, all'interno dell'ospedale Niguarda di Milano, da anni si occupa di persone affette da SLA, SMA e Distrofie Muscolari. L'articolo proviene da Italia Sera.

