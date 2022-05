De Luca: “Al porto di Napoli persi 5 anni. Energia? Italia non risolverà prima di 2, 3 anni” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Al porto di Napoli abbiamo perso 5 anni di tempo, a vuoto, e non abbiamo concluso niente. La nuova direzione dell’autorità di sistema credo che sia in grado di rilanciare gli investimenti“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un convegno a Napoli, commentando il ritardo dei lavori sulla sostenibilità del porto e sul collegamento ferroviario con l’interno della Regione. “Noi abbiamo su Napoli – ha detto De Luca – investimenti rilevantissimi. In modo particolare ci siamo concentrati come Regione nella proposta di realizzare la bretella ferroviaria di traccia, per garantire il collegamento tra il porto e le aree retroportuali ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Aldiabbiamo perso 5di tempo, a vuoto, e non abbiamo concluso niente. La nuova direzione dell’autorità di sistema credo che sia in grado di rilanciare gli investimenti“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine di un convegno a, commentando il ritardo dei lavori sulla sostenibilità dele sul collegamento ferroviario con l’interno della Regione. “Noi abbiamo su– ha detto De– investimenti rilevantissimi. In modo particolare ci siamo concentrati come Regione nella proposta di realizzare la bretella ferroviaria di traccia, per garantire il collegamento tra ile le aree retroportuali ...

