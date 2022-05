DC League of Super-Pets: le voci italiane sono di Lillo e Maccio Capatonda (Di mercoledì 4 maggio 2022) Novità per il cast delle voci italiane di DC League of Super-Pets! Infatti oggi Warner Bros. Entertainment Italia ha annunciato che Lillo e Maccio Capatonda faranno parte del team delle voci italiane di ‘DC League of Super-Pets’, in arrivo al cinema dal 1 settembre 2022. Lillo presterà la propria voce a Krypto Superdog mentre Maccio Capatonda doppierà Asso il Bat-Segugio. DC League of Super-Pets: novità per le voci italiane del lungometraggio È ora disponibile il nuovo trailer italiano del lungometraggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Novità per il cast delledi DCof! Infatti oggi Warner Bros. Entertainment Italia ha annunciato chefaranno parte del team delledi ‘DCof’, in arrivo al cinema dal 1 settembre 2022.presterà la propria voce a Kryptodog mentredoppierà Asso il Bat-Segugio. DCof: novità per ledel lungometraggio È ora disponibile il nuovo trailer italiano del lungometraggio ...

