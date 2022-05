DC League of Super-Pets | le voci di Lillo e Maccio Capatonda nel nuovo trailer italiano

Advertising

Pedr1niesta : *literally* all games - UEFA Super Cup, Spanish Super Cup, FIFA CWC, League, Copa Del Rey - MoviesAsbury : Lillo e Maccio Capatonda diventano supereroi (animali) in DC League of Super-Pets. Nella news anche il nuovo traile… - chalcio : Super League, Michael Lang e Valentin Stocker sono infortunati: ancora ignoti i tempi in cui il Basilea li riavrà a… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : DC LEAGUE OF SUPER-PETS (2022) Trailer ITA #2 del ... - chalcio : Women's Super League, decisamente soddisfatto dello sviluppo del gruppo, il San Gallo conferma «in toto» lo staff t… -

Canale 5: Villareal - Liverpool , la semifinale di Championsha incollato alla tv 0.000.000 spettatori. Share del 0.00 %. Italia 1: La Pupa e il Secchione Show , la finale del reality show ...Indice dei contenuti I FILM DC IN USCITA NEL 2022 DCof- Pets Black Adam Shazam! Fury of the Gods I FILM DC IN USCITA NEL 2023 Aquaman and the Lost Kingdom The Flash Wonder Woman 3 Per l'Universo Cinematografico DC, se così possiamo ...Sono questi due popolarissimi comici, infatti, i doppiatori d'eccezione che prestano la voce a due dei protagonisti di DC League of Super-Pets, il film d'animazione in arrivo al cinema dal 1° ...Dopo il primo trailer di DC League of the Super Pets, il nuovo film animato della DC Films, Warner Bros. e Dwayne 'The Rock' Johnson hanno pubblicato un nuovo filmato promozionale per l'atteso ...