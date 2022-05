Dazn | siglato accordo pluriennale | da oggi arriva Red Bull TV

(Di mercoledì 4 maggio 2022)haundi distribuzione con RedMedia House per trasmettere a livello globale il canale lineare RedTV, portando gli eventi sportivi e i programmi di intrattenimento più adrenalinici di Redai fan di tutto il mondo. L’vedearricchire la sua offerta di sport in diretta, includendo numerosi sport estremi e adrenalinici di RedTV, tra cui gli attesissimi Wings for Life World Run, RedCliff Diving World Series, Crankworx World Tour e Drift Masters European Championship.trasmetterà on demand anche una selezione di documentari originali, docuserie, highlights e programmazione d’archivio di Red ...

La piattaforma di sport in streaming DAZN ha siglato un accordo di distribuzione con Red Bull Media House per trasmettere a livello globale il canale lineare Red Bull TV, portando gli eventi sportivi ...DAZN ha siglato un accordo di distribuzione con Red Bull Media House per trasmettere a livello globale il canale lineare Red Bull TV, portando gli eventi sportivi e i programmi di intrattenimento più ...