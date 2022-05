David di Donatello, Sabrina Ferilli premiata dopo 31 anni. L’emozione del marito Flavio in prima fila (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un riconoscimento tanto atteso quanto meritato: Sabrina Ferilli ha vinto il premio David Speciale alla carriera alla 67esima edizione dei David di Donatello. Per l’attrice si trattava della quarta nomination, e finalmente ha potuto festeggiare un grandissimo traguardo insieme al marito Flavio che, seduto in prima fila, l’ha sempre sostenuta lontano dai riflettori. Sabrina Ferilli, il David Speciale alla carriera dopo 31 anni dopo una lunga carriera, fatta di ruoli più disparati e di grandi successi, Sabrina Ferilli ha avuto la possibilità di guardarsi indietro e celebrare il suo percorso tra cinema e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un riconoscimento tanto atteso quanto meritato:ha vinto il premioSpeciale alla carriera alla 67esima edizione deidi. Per l’attrice si trattava della quarta nomination, e finalmente ha potuto festeggiare un grandissimo traguardo insieme alche, seduto in, l’ha sempre sostenuta lontano dai riflettori., ilSpeciale alla carriera31una lunga carriera, fatta di ruoli più disparati e di grandi successi,ha avuto la possibilità di guardarsi indietro e celebrare il suo percorso tra cinema e ...

