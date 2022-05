David di Donatello, i premi: a Sorrentino la miglior regia, Silvio Orlando miglior attore protagonista. Premi anche per Saponangelo e Scarpetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al via la 67esima edizione dei David di Donatello. A condurre la cerimonia Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. ?È stata la mano di Dio? di Paolo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al via la 67esima edizione deidi. A condurre la cerimonia Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. ?È stata la mano di Dio? di Paolo...

Advertising

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - WeCinema : “Mi sono chiesto la ragione del successo del film e non l’ho ancora trovata. Forse, il segreto sta nel modo in cui… - frangiacort4 : * guardazione david di donatello * 'il premio giovaniii finalmente il mio turnoooo' 'perché hai fatto film tu?' 'm… - CandidiViviana : stasera dopo aver visto un bambino di 11 anni ritirare un david di donatello e fare un discorso come un pluripremia… -