David di Donatello 2022, Paolo Sorrentino miglior regista, È stata la mano di Dio miglior film (Di mercoledì 4 maggio 2022) È stata la mano di Dio miglior film e regia. Freaks Out miglior produzione. Hanno diviso così i premi più importanti i 1599 giurati dall'Accademia per i David di Donatello 2022. Con Paolo Sorrentino che si vede riconoscere nella sua interezza creativa e di messa in scena il suo film più intimo, profondo, riuscito, di una lunga carriera che ha visto altri quattro David in bacheca: tre nel 2004 per Le conseguenze dell'amore – regia, film, sceneggiatura -; e uno per la regia con La Grande bellezza nel 2014. Insomma, un piccolo grande trionfo per il regista napoletano nella sera dei David napoletanissimi.

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - WeCinema : “Dedico questo premio a mia moglie, la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Inoltre, ringrazio To… - RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - emmabaccaglio : #imiglioriesempi x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #David di #Donatello 2022, #Sorrentino vince come #regista e… - vicoloamato : David di Donatello 2022, Sorrentino vince come regista e film. Premiati gli attori Servillo, Rotolo, Saponangelo e… -