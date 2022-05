David 2022: “E’ stata la mano di Dio” e “Freaks Out” fanno il pieno di premi (Di mercoledì 4 maggio 2022) È stata LA mano DI DIO di Paolo Sorrentino fa incetta di premi in questa 67/ma edizione che si è tenuta ieri sera in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà in una serata condotta da Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. Cosa ha vinto “E’ stata la mano di Dio”? Il film di sorrentino ha vinto il premio per miglior film, regia, attrice non protagonista Teresa Saponangelo, fotografia e David Giovani. David 2022: Paolo Sorrentino “Cinecittà il luogo ideale per i David di Donatello, un luogo storico e con un grande futuro davanti a se'” aggiunge il regista. ‘I film si fanno e poi si passa avanti. Io però ricorderò di aver fatto È stata la mano di dio in un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) ÈLADI DIO di Paolo Sorrentino fa incetta diin questa 67/ma edizione che si è tenuta ieri sera in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà in una serata condotta da Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. Cosa ha vinto “E’ladi Dio”? Il film di sorrentino ha vinto ilo per miglior film, regia, attrice non protagonista Teresa Saponangelo, fotografia eGiovani.: Paolo Sorrentino “Cinecittà il luogo ideale per idi Donatello, un luogo storico e con un grande futuro davanti a se'” aggiunge il regista. ‘I film sie poi si passa avanti. Io però ricorderò di aver fatto Èladi dio in un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, alla Camera per sostenere la presentazione della proposta di legge… - Agenzia_Ansa : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino sbanca ai David di Donatello #ANSA - RaiNews : 'È stata la mano di Dio' di Sorrentino vince per miglior film, regia, attrice non protagonista, fotografia e giovan… - zazoomblog : David di Donatello 2022 i protagonisti sul Red Carpet degli Oscar del cinema italiano - #David #Donatello… - teleischia : DAVID DI DONATELLO 2022. DI COSTANZO: “FELICE PER I PREMI, LA VICINANZA DELL’ISOLA MI HA COMMOSSO” (SERVIZIO TV) -