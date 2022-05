“Dall’embargo del petrolio al via dallo Swift per la Sberbank, prima banca russa”, La Leyen annuncia il sesto pacchetto di sanzioni Ue (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Sarà un completo divieto di importazione di tutto il petrolio russo, sia via nave che via oleodotto, greggio e raffinato”, cos’ oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula van der Leyen, ufficializzando da parte di Bruxelles la proposta di “un bando al petrolio della Russia”. La Leyen: “Sei mesi, coì massimizziamo la pressione sulla Russia, minimizzando nel contempo il danno collaterale a noi stessi” Come ha spiegato ancora la presidente Ue, “Sarà un “phase out, un’uscita graduale, condotta in modo ordinato, in un modo che consenta a noi e ai nostri partner di assicurarci rotte di fornitura alternative e di minimizzare l’impatto sui mercati globali. Per questo termineremo la fornitura di petrolio greggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro fine anno. In questo modo, massimizziamo la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Sarà un completo divieto di importazione di tutto ilrusso, sia via nave che via oleodotto, greggio e raffinato”, cos’ oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula van der, ufficializzando da parte di Bruxelles la proposta di “un bando aldella Russia”. La: “Sei mesi, coì massimizziamo la pressione sulla Russia, minimizzando nel contempo il danno collaterale a noi stessi” Come ha spiegato ancora la presidente Ue, “Sarà un “phase out, un’uscita graduale, condotta in modo ordinato, in un modo che consenta a noi e ai nostri partner di assicurarci rotte di fornitura alternative e di minimizzare l’impatto sui mercati globali. Per questo termineremo la fornitura digreggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro fine anno. In questo modo, massimizziamo la ...

Advertising

italiaserait : “Dall’embargo del petrolio al via dallo Swift per la Sberbank, prima banca russa”, La Leyen annuncia il sesto pacc… - stella81941699 : RT @Cartabiancarai3: #FrancescoBorgonovo: 'Noi non possiamo fare a meno del gas russo, non abbiamo un’indipendenza energetica, eppure ci co… - LBasemi : ???? SLOVACCHIA - Il ministro dell'Economia afferma che il paese chiede un periodo di transizione di 3 anni per l'eli… - marino29b : RT @ultimenotizie: La #Slovacchia chiederà un'esenzione da qualsiasi embargo del #petrolio russo concordato dall'Unione europea nella sua p… - zagor70 : ???? SLOVACCHIA - Il ministro dell'Economia slovacco afferma che il paese chiede un periodo di transizione di 3 anni… -