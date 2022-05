Dal M5s alla Lega, piovono congratulazioni su Melillo, nuovo capo Antimafia: sconfitto Gratteri (Di mercoledì 4 maggio 2022) Giovanni Melillo, 61 anni, di Foggia, capo di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della Giustizia e attualmente capo della procura di Napoli, è il nuovo procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo. Lo ha nominato a maggioranza con 13 voti il plenum del Csm. sconfitto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che era il suo diretto concorrente. Chi è Giovanni Melillo Melillo ha prevalso rispetto agli altri due candidati proposti dalla commissione: il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha avuto 7 voti, e l’aggiunto della Dna Giovanni Russo, che ne ha ottenuti 5. Melillo prende il posto di Federico Cafiero De Raho, in pensione da febbraio scorso. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Giovanni, 61 anni, di Foggia,di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della Giustizia e attualmentedella procura di Napoli, è ilprocuratore nazionalee antiterrorismo. Lo ha nominato a maggioranza con 13 voti il plenum del Csm.il procuratore di Catanzaro Nicola, che era il suo diretto concorrente. Chi è Giovanniha prevalso rispetto agli altri due candidati proposti dcommissione: il procuratore di Catanzaro Nicola, che ha avuto 7 voti, e l’aggiunto della Dna Giovanni Russo, che ne ha ottenuti 5.prende il posto di Federico Cafiero De Raho, in pensione da febbraio scorso. LEGGI ...

