Dal 18 maggio le riprese di "Inferno" a Benevento: ecco dove girerà Paladino

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – Da mercoledì 18 maggio partiranno in città le riprese cinematografiche del film Inferno, per la regia di Mimmo Paladino, produzione cinematografica Run Film Srl, in coproduzione con la Nuovo Teatro Srl. Le location scelte per girare il film sono Piazzale degli Atleti; Parco Comunale – piazzale Catullo; Rione Libertà.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

