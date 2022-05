Dal 18 al 21 maggio a Sorrento il 77° Congresso italiano di Pediatria (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I progressi della medicina di precisione, che offrono nuove speranze a bambini considerati inguaribili sino a poco tempo fa, la ricerca, la minaccia dell’antibiotico-resistenza, la medicina di genere in Pediatria, senza dimenticare le vaccinazioni, il Covid-19 e il long Covid. Saranno questi (e non solo) i temi al centro del 77° Congresso italiano di Pediatria, il più importante evento della prestigiosa e riconosciuta tradizione pediatrica italiana, promosso dalla Società Italiana di Pediatria. L’evento, dopo le ultime due edizioni svolte interamente in modalità telematica a causa della pandemia, torna nuovamente in presenza da mercoledì 18 a sabato 21 maggio presso l’Hilton Sorrento Palace di Sorrento. A presiederlo, per la prima ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I progressi della medicina di precisione, che offrono nuove speranze a bambini considerati inguaribili sino a poco tempo fa, la ricerca, la minaccia dell’antibiotico-resistenza, la medicina di genere in, senza dimenticare le vaccinazioni, il Covid-19 e il long Covid. Saranno questi (e non solo) i temi al centro del 77°di, il più importante evento della prestigiosa e riconosciuta tradizione pediatrica italiana, promosso dalla Società Italiana di. L’evento, dopo le ultime due edizioni svolte interamente in modalità telematica a causa della pandemia, torna nuovamente in presenza da mercoledì 18 a sabato 21presso l’HiltonPalace di. A presiederlo, per la prima ...

