Advertising

bermudo_antonio : DACIA SANDERO 1.5 DCI 70CV ECO2 STEPWAY - vivereitalia : Dacia Sandero è la vettura più venduta nel mese di aprile - Italpress : Dacia Sandero è la vettura più venduta nel mese di aprile - EstebBeltramino : Dacia, Sandero capofila nel quadrimestre dei 'record' #motori - solomotori : Dacia, Sandero capofila nel quadrimestre dei 'record' -

Il Sole 24 ORE

ROMA -ottiene un risultato storico nel mese di Aprile posizionandosi come la vettura più venduta nel mercato auto a privati. Nel primo quadrimestre conferma di essere la vettura straniera più ...conferma di essere l'auto più amata dagli italiani. In un mercato auto privati in forte calo ( - 29%), la compatta cinque porte conferma la sua leadership. Se laè l'auto ... Dacia Sandero ROMA (ITALPRESS) - Dacia Sandero ottiene un risultato storico nel mese di Aprile posizionandosi come la vettura più venduta nel mercato auto a privati. Nel primo quadrimestre conferma di essere la ...ROMA (ITALPRESS) - Dacia Sandero ottiene un risultato storico nel mese di Aprile posizionandosi come la vettura piú venduta nel mercato auto a privati. Nel primo quadrimestre conferma di essere la ...