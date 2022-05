“Da neuro-deliri”. Travaglio disintegra il Copasir: soldi buttati, il nuovo MinCulPop (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Copasir e la sua mossa sulla guerra russo-ucraina di indire delle audizioni per un approfondimento per verificare eventuali ingerenze straniere sono al centro della puntata del 4 maggio di Otto e mezzo, talk show che vede Lilli Gruber alla conduzione. La giornalista chiede conto di tale iniziativa a Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano: “Chi l'ha concepita è pronto per la neuro-deliri. Il Copasir è il comitato che controlla i servizi segreti italiani, cioè le nostre spie. Se ci fossero spie russe sarebbe dubbia la sua competenza, ma questi si occupano di chi devono invitare nei talk show e nelle trasmissioni televisive i conduttori? Quali sono gli ospiti, quale domande bisogna fargli, quale risposte sono da accettare? Ma stiamo scherzando? Se anche fossero tutte spie i russi che vengono ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ile la sua mossa sulla guerra russo-ucraina di indire delle audizioni per un approfondimento per verificare eventuali ingerenze straniere sono al centro della puntata del 4 maggio di Otto e mezzo, talk show che vede Lilli Gruber alla conduzione. La giornalista chiede conto di tale iniziativa a Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano: “Chi l'ha concepita è pronto per la. Ilè il comitato che controlla i servizi segreti italiani, cioè le nostre spie. Se ci fossero spie russe sarebbe dubbia la sua competenza, ma questi si occupano di chi devono invitare nei talk show e nelle trasmissioni televisive i conduttori? Quali sono gli ospiti, quale domande bisogna fargli, quale risposte sono da accettare? Ma stiamo scherzando? Se anche fossero tutte spie i russi che vengono ...

