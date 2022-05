Advertising

La Gazzetta dello Sport

Da Knighton a Tebogo: ecco chi sono i nuovi Fantastici 4 della velocità Knighton became famous last year when just at the age of 17 ... What are the other updates in the same field On Saturday, Letsile Tebogo of Botswana established a new under-20 world record by ...Un sabato extraterrestre: Knighton 19.49 e Tebogo 9.96 nuovi record mondiali U20. Mboma unica sotto i vent'anni a correre nello stesso giorno sotto gli 11 e i 22 secondi. di Marco Buccellato