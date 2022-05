Da Cobat prima filiera italiana per gestione dei materiali compositi (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nato a fine 2021, Cobat compositi si profila ad oggi come la prima filiera italiana per la gestione del fine vita dei materiali compositi, confermando la vocazione alla ricerca di soluzioni d'avanguardia per la gestione “circolare” di un sempre più ampio ventaglio di prodotti, propria di Cobat, come del Gruppo Innovatec.Cobat compositi è il consorzio volontario italiano per la corretta raccolta, trattamento e avvio a recupero di prodotti a fine vita, scarti di lavorazione e produzione realizzati in materiale composito, principalmente costituiti da fibra di vetro e di carbonio.La mission è rendere protagonisti dell'economia circolare tutti gli attori della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nato a fine 2021,si profila ad oggi come laper ladel fine vita dei, confermando la vocazione alla ricerca di soluzioni d'avanguardia per la“circolare” di un sempre più ampio ventaglio di prodotti, propria di, come del Gruppo Innovatec.è il consorzio volontario italiano per la corretta raccolta, trattamento e avvio a recupero di prodotti a fine vita, scarti di lavorazione e produzione realizzati in materiale composito, principalmente costituiti da fibra di vetro e di carbonio.La mission è rendere protagonisti dell'economia circolare tutti gli attori della ...

