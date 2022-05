Cultura | Mattarella | ' capitale che si valorizza incontrando innovazione'

Advertising

Quirinale : #DavidDiDonatello, #Mattarella: La cultura non si ferma. Neppure di fronte alla guerra. La cultura unisce. Supera i… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mattarella: 'La guerra insensata di Mosca non laceri i legami europei. La condanna della Russia non può… - Quirinale : #Mattarella: La responsabilità della sanzione adottata ricade interamente sul Governo della Federazione Russa. Desi… - Decollanz : RT @Quirinale: #Mattarella: dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e fu… - ClementiF : RT @Quirinale: #Mattarella: Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell’Europa, appare più che mai… -

Albano ha concluso: "Come uomini disono entrambi da 10 e lode, come pugili sono da zero sotto zero". Mughini punge/ "Noi mai come Ucraina e Russia, qui era guerra civile"Apre così, Sergio, l'intervento a Braga al XV Simposio Cotec Europa 'Culture meets ... appare più che mai necessario avere il coraggio di guardare al futuro, di immaginare come la...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec, dal titolo ‘Culture meets Innovation’ e incentrato sui rapporti tra le ...Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Braga in Portogallo ... appare più che mai necessario avere il coraggio di guardare al futuro, di immaginare come la cultura possa costituire un ...