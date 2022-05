Cultura: Mattarella, 'capitale che si valorizza incontrando innovazione' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - "La Cultura è un capitale sul quale si innesta il nostro essere comunità. È un capitale che permette di illuminare il nostro percorso. È un capitale che permette di ancorare saldamente le nostre identità. Come tutti i capitali, anche la Cultura va messa a frutto nelle diverse dimensioni che la caratterizzano. Di qui l'incontro anche con l'innovazione che ha permesso passi giganteschi da tutti i punti di vista: dalla scoperta e conservazione, alla valorizzazione dei patrimoni esistenti, alla loro fruizione sfuggendo alle limitazioni della accessibilità ai luoghi e della normale capacità di percezione con la realtà aumentata. Grazie alla creatività che sostiene, con la realizzazione di nuove installazioni e forme d'arte, anche digitale, anche ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - "Laè unsul quale si innesta il nostro essere comunità. È unche permette di illuminare il nostro percorso. È unche permette di ancorare saldamente le nostre identità. Come tutti i capitali, anche lava messa a frutto nelle diverse dimensioni che la caratterizzano. Di qui l'incontro anche con l'che ha permesso passi giganteschi da tutti i punti di vista: dalla scoperta e conservazione, allazione dei patrimoni esistenti, alla loro fruizione sfuggendo alle limitazioni della accessibilità ai luoghi e della normale capacità di percezione con la realtà aumentata. Grazie alla creatività che sostiene, con la realizzazione di nuove installazioni e forme d'arte, anche digitale, anche ...

Advertising

Quirinale : #DavidDiDonatello, #Mattarella: La cultura non si ferma. Neppure di fronte alla guerra. La cultura unisce. Supera i… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mattarella: 'La guerra insensata di Mosca non laceri i legami europei. La condanna della Russia non può… - Quirinale : #Mattarella: La responsabilità della sanzione adottata ricade interamente sul Governo della Federazione Russa. Desi… - annacandr : RT @Quirinale: #Mattarella: Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell’Europa, appare più che mai… - annabennardo2 : RT @Quirinale: #Mattarella: Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell’Europa, appare più che mai… -