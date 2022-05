Covid: uso obbligatorio delle mascherine sul lavoro, poi nuova verifica a giugno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mantenere il protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro di aprile 2021 che tra l’altro prevede l’ uso obbligatorio delle mascherine «in tutti i casi di condivisione degli... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mantenere il protocollo di sicurezza per il contrasto alnei luoghi didi aprile 2021 che tra l’altro prevede l’ uso«in tutti i casi di condivisione degli...

Advertising

GiovaQuez : Il protocollo di sicurezza per il contrasto al #COVID nei luoghi di lavoro di aprile 2021 (con uso obbligatorio del… - EmilianoVerga : RT @CampusMichela: @ricpuglisi La mascherina si é dimostrata utile non solo contro il Covid ma anche per gli allergici e contro la diffusio… - elvise1657 : RT @GiovaQuez: Federfarma invita alla prudenza suggerendo alle farmacie di raccomandare che restano “in vigore i protocolli relativi a vacc… - ModernoAlex : RT @GiovaQuez: Federfarma invita alla prudenza suggerendo alle farmacie di raccomandare che restano “in vigore i protocolli relativi a vacc… - GazzettaDelSud : ?? #Covid: uso obbligatorio delle #mascherine sul lavoro, poi nuova verifica a giugno. -