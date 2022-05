Covid Sicilia, 3131 nuovi positivi al virus: 262 a Ragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ragusa – Sono 3131 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.880 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 4.615. Il tasso di positività scende al 13,1% ieri era al 17,2%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.194 con un decremento di 570 casi. I guariti sono 4.292 mentre le vittime sono 20 portano il totale dei decessi a 10.646.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 803, 17 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 42, tre in meno rispetto al giorno precedente. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.037 casi, Catania 755 Messina 386, Siracusa 353, Trapani 372, Ragusa 262, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Sonocasi di19 registrati a fronte di 23.880 tamponi processati in. Il giorno precedente ierano 4.615. Il tasso dità scende al 13,1% ieri era al 17,2%. Laè al sesto posto per contagi. Gli attualisono 116.194 con un decremento di 570 casi. I guariti sono 4.292 mentre le vittime sono 20 portano il totale dei decessi a 10.646.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 803, 17 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 42, tre in meno rispetto al giorno precedente. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.037 casi, Catania 755 Messina 386, Siracusa 353, Trapani 372,262, ...

