Covid Roma e Lazio oggi | il bollettino del 4 maggio | 4 759 casi e 15 decessi

Francafrancy00 : RT @sconnesso_: Mariano Bizzarri, oncologo e ricercatore presso il dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Rom… - Mauro242537875 : RT @sconnesso_: Mariano Bizzarri, oncologo e ricercatore presso il dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Rom… - TV7Benevento : Calcio: Schmeichel, 'Roma pericolosa e cinica ma Leicester non si accontenta, vogliamo la finale' -… - ScelsiStefano : RT @sconnesso_: Mariano Bizzarri, oncologo e ricercatore presso il dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Rom… - GiancarloGarci6 : RT @sconnesso_: Mariano Bizzarri, oncologo e ricercatore presso il dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Rom… -

VarianteXj in Romagna: sette casi, 4 maggio 2022 - Contagi in lieve discesa oggi nel Lazio. Su 10.299 tamponi molecolari e 29.091 tamponi antigenici, per un totale di 39.390 tamponi, si registrano .... Continua il calo dei contagi in Italia, oggi 47.039 contro i 62.073 di ieri, ma soprattutto 18mila in meno rispetto a una settimana fa. Anche se allora i tamponi erano 441mila, oggi 335mila, ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 47.039 i nuovi casi di Covid in Italia (il 3 maggio 62.071) a fronte di 335.275 tamponi effettuati su un totale di 214.930.050 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel ...Durante l’evento – organizzato da Fiaso e dalla ASL Roma 1 - manager, giuristi e rappresentanti del ... Con la pandemia il risk management è cambiato, si è rafforzato: il Covid ci ha insegnato a ...