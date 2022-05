Covid oggi Sicilia, 3.131 contagi: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.131 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 maggio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 20 morti, di cui uno nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.646 vittime nell’isola da inizio pandemia. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 761, mentre si trovano in terapia intensiva 42 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.037 a Palermo, 755 a Catania, 386 a Messina, 262 a Ragusa, 372 a Trapani, 353 a Siracusa, 202 a Caltanissetta, 325 ad Agrigento e 50 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.131 i nuovida Coronavirus, 42022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 20 morti, di cui uno nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.646 vittime nell’isola da inizio pandemia. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 761, mentre si trovano in terapia intensiva 42 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.037 a Palermo, 755 a Catania, 386 a Messina, 262 a Ragusa, 372 a Trapani, 353 a Siracusa, 202 a Caltanissetta, 325 ad Agrigento e 50 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

