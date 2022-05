Covid oggi Sardegna, 1.474 contagi e 5 morti: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.474 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 4 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.499 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9, uno in meno da ieri.I pazienti ricoverati in area medica sono 283, 8 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 27.517 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.474 i nuovida coronavirus, 42022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.499 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9, uno in meno da ieri.I pazienti ricoverati in area medica sono 283, 8 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 27.517 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

vaticannews_it : #Vaticano siglato oggi il Protocollo tra @TerzaLoggia e “Fondazione per il rinnovo della Caserma della… - RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - GuidoDeMartini : ?? BASTA CON L’OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI! ?? OGGI in commissione XII sanità prosegue l’esame per la conversion… - DgeriaD : RT @Confsalnet: ???????????????????? ???? #?????????????????? ???????? ???????????????? ???? #??????????-???? ?????? ???????????? ???? #????????????: ???? ??????????á Leggi l'articolo sull'incontro di oggi… - Bob86591692 : RT @Tractors_Lover: Ad oggi nella mia scuola ci sono professori tridosati a casa con Covid. E ci sono io,sana,senza vaccino,guarita,isolata… -