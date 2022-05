Covid oggi Campania, 5.341 contagi e 5 morti: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.341 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 maggio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 32.463 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati in area medica sono 713, mentre le terapie intensive occupate sono 42. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.341 i nuovida Coronavirus, 42022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 32.463 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati in area medica sono 713, mentre le terapie intensive occupate sono 42. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - istsupsan : ??Quali sono le ipotesi sull’origine delle #epatiti pediatriche degli ultimi mesi ?? Qual è l’evoluzione, dai primi… - Fabio_V79 : RT @DavideR46325615: - CURIOSITÀ - Oggi lo Spread ha chiuso a 189. Quell'incompetente di Giuseppe Conte lo aveva lasciato a 92 in piena pan… - Corriere : Il bollettino Covid di oggi 4 maggio: 47.039 nuovi casi e 152 morti -