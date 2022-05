Covid, mascherine sul lavoro fino a giugno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per contrastare la pandemia di Covid, tutt’altro che terminata, le mascherine si dovranno obbligatoriamente indossare ancora sui luoghi di lavoro fino al mese di giugno. Anche all’aperto. Questa l’intesa che le parti sociali e il Governo hanno raggiunto. A fine giugno ci sarà una verifica per un aggiornamento della situazione. Lo hanno stabilito i partecipanti alla riunione di oggi 4 maggio fra le parti sociali e i ministeri del lavoro, Salute e Mise, per la valutazione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro“. GoogleProtocollo Covid, ok dai sindacati Soddisfatti i sindacati. “Bene il mantenimento della validità del ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per contrastare la pandemia di, tutt’altro che terminata, lesi dovranno obbligatoriamente indossare ancora sui luoghi dial mese di. Anche all’aperto. Questa l’intesa che le parti sociali e il Governo hanno raggiunto. A fineci sarà una verifica per un aggiornamento della situazione. Lo hanno stabilito i partecipanti alla riunione di oggi 4 maggio fra le parti sociali e i ministeri del, Salute e Mise, per la valutazione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione delnegli ambienti di“. GoogleProtocollo, ok dai sindacati Soddisfatti i sindacati. “Bene il mantenimento della validità del ...

