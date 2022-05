Covid, l’Oms boccia il modello Italia: quinta per decessi, seconda per contagi. Oggi altri 152 morti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 47.039 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia contro i 62.071 di ieri e, soprattutto, gli 87.940 di mercoledì scorso quando però si erano ‘recuperati’ – con un elevato numero di tamponi – anche tutti i casi non rilevati per il ponte del 25 aprile. I tamponi processati sono 335.275 (ieri 411.047) con un tasso di positività che scende dal 15,1% al 14%. I decessi sono 152 (ieri 153): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 164.041. Le terapie intensive sono 5 in più (ieri -2). Ci sono infatti 42 ingressi del giorno, e arrivano a 371 totali. I ricoveri ordinari, invece, risultano 81 in meno (ieri -99). Raggiungono in tutto 9.614. Dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. LEGGI ANCHE Un Italiano racconta il lockdown di Shanghai. Meloni: «Ecco il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 47.039 i casinelle ultime 24 ore incontro i 62.071 di ieri e, soprattutto, gli 87.940 di mercoledì scorso quando però si erano ‘recuperati’ – con un elevato numero di tamponi – anche tutti i casi non rilevati per il ponte del 25 aprile. I tamponi processati sono 335.275 (ieri 411.047) con un tasso di positività che scende dal 15,1% al 14%. Isono 152 (ieri 153): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 164.041. Le terapie intensive sono 5 in più (ieri -2). Ci sono infatti 42 ingressi del giorno, e arrivano a 371 totali. I ricoveri ordinari, invece, risultano 81 in meno (ieri -99). Raggiungono in tutto 9.614. Dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. LEGGI ANCHE Unno racconta il lockdown di Shanghai. Meloni: «Ecco il ...

