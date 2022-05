Covid | le notizie di oggi Fiaso | stop effetto Pasqua | ricoveri giù del 5 | 7% LIVE

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 62.071 i nuovi contagi da Covid delle ultime 24 ore. Ieri erano stati 18.896. Le vittime sono inv… - Agenzia_Ansa : COVID | Fondazione Gimbe: 'Nell'ultima settimana la curva ha ripreso a scendere. Speriamo che adesso, con la bella… - Agenzia_Ansa : Covid, tornano a salire i contagi: +22,7% in 7 giorni. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Sono… - CatelliRossella : Covid: Cina, stretta a Pechino sulla metropolitana e i bus - Asia - ANSA - stefysparapani : RT @intuslegens: Il problema dei responsabili di ruoli pubblici che hanno imposto il vaccino ai più giovani, ossia a gente con probabilità… -

Oggi incontro tra Governo e parti sociali per l'aggiornamento delle regole anti -nei luoghi di lavoro. 'Chiederemo l'uso della mascherina almeno fino al 15 giugno, in particolare per tutti i ...Il numero dei positivi ufficiali è di 25.033.970 dall'esplosione del, stando al bollettino di oggi. La Germania come molti altri paesi ha decisamente allentato le misure restrittive. Stando all'...Secondo Gelsinger, le carenze di chip continueranno perché gli strumenti di produzione chiave non sono così disponibili come si sperava dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19. Essenzialmente, non ...688 c.p., 30 per inadempienza della copertura assicurativa e 51 per violazioni della normativa “COVID”. Vanno menzionati anche gli interventi per decessi che sono stati in totale nove nella stagione ...