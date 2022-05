Covid, le notizie di oggi. Fiaso: ricoveri giù del 5,7%. Agenas: intensive stabili. LIVE (Di mercoledì 4 maggio 2022) Torna a scendere la curva dei ricoveri, nella settimana 26 aprile/3 maggio il numero delle ospedalizzazioni si è ridotto. Per Agenas le terapie intensive restano al 4%, un anno fa erano al 28%. Confermata la validità dei protocolli Covid sul lavoro, con una verifica che sarà fatta a metà giugno. Resta l'uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 maggio 2022) Torna a scendere la curva dei, nella settimana 26 aprile/3 maggio il numero delle ospedalizzazioni si è ridotto. Perle terapierestano al 4%, un anno fa erano al 28%. Confermata la validità dei protocollisul lavoro, con una verifica che sarà fatta a metà giugno. Resta l'uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto"

