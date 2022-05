Covid Italia, 47.039 contagi e 152 morti: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) - Sono 47.039 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi, mercoledì 4 maggio. Si registrano inoltre altri 152 morti. 335.275 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 14%. In calo i ricoveri (-81 da ieri per un totale di 9.614) mentre sono in leggera crescita le persone in terapia intensiva (+5 da ieri per un totale di 371). Sono 164.041 i morti e 16.633.911 le persone contagiate da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 1.187.070 (-12.890) mentre i guariti toccano la soglia di 15.282.800 (+60.381). Ecco i dati, regione per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) - Sono 47.039 i nuovida coronavirus insecondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi, mercoledì 4. Si registrano inoltre altri 152. 335.275 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 14%. In calo i ricoveri (-81 da ieri per un totale di 9.614) mentre sono in leggera crescita le persone in terapia intensiva (+5 da ieri per un totale di 371). Sono 164.041 ie 16.633.911 le personeate da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 1.187.070 (-12.890) mentre i guariti toccano la soglia di 15.282.800 (+60.381). Ecco i dati, regione per ...

