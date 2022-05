Covid | in Lombardia 6 471 nuovi positivi | 547 a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) A fronte di 50.286 tamponi effettuati, sono 6.471 i(12,8%) in. Nelle ultime 24 ore si sono registrati dieci decessi, mentre i ricoveri fanno segnare un segno più sia nei reparti ordinari (+14) che in terapia intensiva (+2). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 50.286, totale complessivo: 36.862.657 – icasi: 6.471 – in terapia intensiva: 36 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.190 (+14) – i decessi, totale complessivo: 40.043 (+10) Icasi per provincia: Milano: 1.903 di cui 867 a Milano città;: 547; Brescia: 881; Como: 432; Cremona: 218; Lecco: 251; Lodi: 150; Mantova: 298; Monza e Brianza: 611; Pavia: 409; Sondrio: 99; Varese: 511.