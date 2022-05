Covid, in Lombardia 6.471 nuovi casi, tasso al 12,8%. A Bergamo +547 positivi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Coronavirus I dati di mercoledì 4 maggio nel report della Regione. Sono 50.286 tamponi effettuati. Aumentano i ricoveri. I decessi sono 10. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Coronavirus I dati di mercoledì 4 maggio nel report della Regione. Sono 50.286 tamponi effettuati. Aumentano i ricoveri. I decessi sono 10.

