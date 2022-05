Covid, fino a giugno resta l'obbligo delle mascherine al lavoro: accordo tra governo e sindacati (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il protocollo sulla sicurezza andrà aggiornato entro il 15 giugno anche in base ai nuovi dati sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il protocollo sulla sicurezza andrà aggiornato entro il 15anche in base ai nuovi dati sulla ...

Advertising

Corriere : Dagli antinfiammatori fino agli antivirali: come curarsi a casa contro Omicron - GiovaQuez : Il protocollo di sicurezza per il contrasto al #COVID nei luoghi di lavoro di aprile 2021 (con uso obbligatorio del… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: mortalità non vaccinati fino a 9 volte maggiore #Covid #Iss - marina82854013 : RT @Corriere: Dagli antinfiammatori fino agli antivirali: come curarsi a casa contro Omicron - AntonioParisi00 : RT @Adnkronos: #Mascherine a lavoro, obbligo fino a giugno: confermato protocollo #Covid -