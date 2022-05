Coronavirus, mercoledì 4 maggio: sono 4.759 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 10.299 tamponi molecolari e 29.091 antigenici per un totale di 39.390 tamponi, si registrano 4.759 nuovi casi positivi, sono 15 i decessi, 1.171 i ricoverati (+26), 58 le terapie intensive (=) e 5.450 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 2.157. Asl Roma 1: sono 835 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 686 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 636 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 249 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 343 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Oggi nel, su 10.299 tamponi molecolari e 29.091 antigenici per un totale di 39.390 tamponi, si registrano 4.759casi positivi,15 i decessi, 1.171 i ricoverati (+26), 58 le terapie intensive (=) e 5.450 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12%”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 2.157. Asl Roma 1:835 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 2:686 icasi e 1 decesso. Asl Roma 3:636 icasi e 1 decesso. Asl Roma 4:249 icasi e 1 decesso. Asl Roma 5:343 icasi e 1 decesso. Asl Roma 6: ...

