(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ha l'espressione contrita di chi è appena stato tradito. "Siamoper ledi. Ora con il premier serve un chiarimento", dice Giuseppeparlando ai cronisti prima di dare fattezze alla Scuola di formazione del M5s. Un ciclo di lezioni in cui potranno studiare "tutti coloro che ambiscono a un percorso nel M5s". E in cui lui sarà il primo degli alunni. Ma l'attenzione, a dire il vero, è tutta riposta su altro. A partire dalledi ieri del presidente del Consiglio che a Strasburgo ha duramente criticato il Super bonus al 110 per cento per le ristrutturazioni edilizie, una misura che "ha fatto triplicare i costi" e per cui "non siamo affatto d'accordo". Che però da sempre è una bandierina del Movimento cinque stelle. E così adessodice che ...

Advertising

Zoroback_023 : @Dottor_Strowman @_talebanikov Se mi parli del primo Conte fino al primo anno del Chelsea ti potrei anche dare ragi… - frecciaforever : @EnricoLetta Ma guarda un po'?Se n'e' accorto ora??Fino ad ora dov'era??Ah si, si e' risentito con il Presidente Co… -

Il Foglio

'Non vedo alcuna possibilità di sconfiggere una potenza nucleare' Sullo stesso argomento: Draghi vuole smontare il Superbonus di. Si teme "l'esgalescion" di governo Realacci: "L'inceneritore a ...... guerra in Ucraina e intervista di Lavrov ammettendo di essersiper alcuni attacchi del centrosinistra che ha definito ingiuriosi e volgari.sul salario minimo Intervenuto nella ... Conte il risentito: "Amareggiati per le parole di Draghi. Qualcuno ci vuole fuori dal governo" Ma non è finita qui: c'è spazio per un "rappresentiamo 11 milioni di elettori, esigiamo rispetto". Così come per una richiesta di chiarimento rivolta proprio a Palazzo Chigi. E' il Conte risentito che ...Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte è intervenuto su temi quali salario minimo, guerra in Ucraina e intervista di Lavrov ammettendo di essersi risentito per alcuni attacchi del ...